Солодов: почти половина населения Камчатки вакцинировалась от COVID-19

Прививку от коронавируса на Камчатке с начала пандемии сделали около 120 тысяч человек. Это составляет почти половину от всего населения региона.

Статистика учитывает тех, кто получил первую дозу вакцины. В нее включены взрослые и дети. Среди завершивших вакцинацию насчитывается 86 тысяч человек, рассказал глава Камчатки Владимир Солодов в беседе с ТАСС.

«При этом мы продлили действие введенных в регионе ограничительных мер до конца января 2022 года — в учреждения органов власти, заведения общепита в регионе можно заходить только с QR-кодами о вакцинации или о перенесенном за последние полгода ковиде», — добавил он.

Солодов считает, что вакцинация и последующее формирование коллективного иммунитета являются единственным способом победить пандемию. Согласно информации оперативного штаба, за все время на Камчатке выявлено около 23,2 тысячи случаев заболевания COVID-19.