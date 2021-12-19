BBC: британская разведка планировала вывезти Николая II из России

Британская разведка готовила сразу несколько планов по вывозу императора Николая II из России. Однако в итоге Лондон так и не решился на их реализацию, передает BBC.

Планы по эвакуации императора начали строиться сразу после его отречения от престола 2 марта 1917 года, сообщает телеканал со ссылкой на архивные документы. В середине марта того же года британский генерал Джон Хэнбери-Уильямс обсуждал с матерью правителя Марией Федоровной скорый побег Николая II из России.

Причина повышенного внимания Британии к императорской семьей, по версии телеканала, заключается в наличии родства между монархом Георгом V и российским императором. Кроме того, страны были союзниками в Первой мировой войне.

Первый план по вывозу Николая II разработал офицер Оливер Локер-Лэмпсон. Предполагалось, что слуга сбреет бороду императору и поменяется с ним одеждой. Дальше Николай II должен был покинуть дворец и на машине британских разведчиков отправиться в Архангельск, а после — в Лондон. Однако в таком случае семья императора осталась бы в России, что не устраивало самого монарха.

Вместе с этим британская разведка планировала свергнуть большевиков. Но в итоге последние все же захватили власть в 1917 году, через несколько месяцев после ухода с трона последнего представителя династии Романовых императора Николая II.