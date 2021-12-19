МИД Украины попросил от Евросоюза конкретики в вопросе введения санкций против России

Европейский союз должен определиться с введением санкций в отношении России и внести ясность в этот вопрос. Такое требование выдвинул глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел дал интервью газете The Washington Post, в которой попросил Вашингтон, Лондон и Брюссель поскорее определиться с этим вопросом. В противном случае Москва может расценить ситуацию как нерешительность Запада в ответных действиях на потенциальную «агрессию» РФ в адрес Украины, заявил он.

«Из моих неофициальных бесед (с западными должностными лицами — Прим. ред.) я знаю, что они обсуждают в качестве крайней меры отключение России от SWIFT. Это будет грандиозно», — утверждал Кулеба.

Однако сейчас эта инициатива находится на стадии обсуждения и едва ли будет воплощена в жизнь. Россия ни раз заявляла, что не планирует нападать на кого бы то ни было. Особенно это касается ситуации на юго-востоке Украины, где Москва выступает в качестве миротворца, призывая все стороны конфликта к исполнению Минских соглашений.