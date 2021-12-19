Внешняя политика правительства Литвы в будущем может привести к отставке правящей элиты. Причиной этого станут регулярные ошибки во взаимодействии страны с Россией и КНР, заявили обозреватели китайского издания Sina.

Вильнюс полностью ориентирован на Вашингтон и всеми силами пытается ему угодить. Литовские власти не жалеют усилий в распространении русофобских высказываний и увеличении численности американских войск на своей территории. Все эти «опасные ходы» не только дискредитируют правительство в глазах населения, но и толкают его «в могилу», передает «ПолитРоссия».

«Угодить США — не значит заручиться их поддержкой. Подобные провокационные действия лишь заставят Литву погружаться все глубже и глубже в политическое болото, и от этого будут страдать интересы рядовых жителей страны», — отметили авторы материала.

Литва пытается воспользоваться непростой ситуацией внутри и вокруг Украины. Увеличение американского контингента на востоке Европы Вильнюс мотивирует выгодным положением США в случае «российской агрессии». Китайские обозреватели отметили, что на самом деле Вашингтон не собирается идти против «боевой нации». Все его «рычаги» ограничиваются экономическими санкциями.