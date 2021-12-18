Депутат Рады Кучеренко: Зеленский повторит судьбу бежавшего из Украины Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу экс-главы государства Петра Порошенко, который сбежал из страны. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

Порошенко сначала сбежал от повестки Государственного бюро расследований. Правоохранители подозревают экс-главу Украины в госизмене и пытались вручить ему обязательство явиться на допрос, однако бывший президент проигнорировал представителей ведомства, сел в машину и уехал. Позднее он вовсе покинул территорию Украины. Кучеренко считает, что Зеленский повторит судьбу сбежавшего политика.

«Сейчас все должны подумать, и в первую очередь нынешний президент Украины господин Зеленский, что может пройти два с половиной года или сколько там осталось, и такая же картина абсолютно не исключена», — подчеркнул Кучеренко.

Депутат считает что политика Зеленского приведет к похожим событиям по истечению его срока на посту лидера. Ему, как и Порошенко в 2014 году, народ Украины доверил руководить страной, выводить ее из социальных и экономических проблем. Однако вместо этого простые граждане получили сплошное разочарование, подвел итог нардеп.