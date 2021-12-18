Грушко: Россия пойдет на контругрозы в случае отказа НАТО укреплять военную безопасность

Москва готова объявить режим создания контругроз, если НАТО откажется от пути укрепления военной безопасности всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Взаимоотношения России и НАТО достигли «момента истины», когда необходимо отойти от «опасной черты». Москва четко определила пути достижения диалога, в основе которого лежит стремление к военной безопасности. Альянс в свою очередь начал обходить взятые на себя обязательства. В связи с этим Россия дала ясно понять, что готова перевести соответствующий диалог с европейскими коллегами в политический процесс.

«А если этого не получится, то мы уже обозначили им (НАТО. — Прим. ред.), тогда мы тоже перейдем в вот этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие решения, почему мы разместили такие системы», — заявил Грушко.

Европейцам следует задуматься о безопасности, если они «не хотят превратить свой континент в арену вот такого военного противостояния». НАТО уже не удастся «заболтать» Россию и «отмахнуться» от этой проблемы.