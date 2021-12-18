Экс-премьер Крыма Владимир Серов задержан на Кубани по делу о взяточничестве

Бывший вице-премьер Крыма Владимир Серов является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту обещания или предложения посредничества во взяточничестве.

Серов находится в розыске с апреля 2019 года, эту информацию подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. Последний считает, что преступление могло быть совершено во время нахождения чиновника на должности главы администрации Судака.

«Серова, который находился в розыске, задержали в Краснодарском крае», — передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Согласно информации собеседника издания, в ближайшее время задержанного доставят в Ростов-на-Дону. Серов занимал должность крымского вице-премьера с июля 2017 по март 2018 года.