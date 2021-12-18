Читатели французской газеты Le Figaro высказали недовольство из-за позиции Запада по Украине и поддержали Россию в противостоянии с США и НАТО.

Недавно глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что международный клуб G7 возмущен действиями России. Они пригрозили Москве санкциями в случае «вторжения» на Украину.

Комментаторы Le Figaro напомнили, что ни Великобритания, ни США, ни другие страны НАТО не пытаются нормализовать отношения с РФ. Они только угрожают расширить Альянс. Лидеры западных государств не думают о последствиях противостояния с Россией и пытаются получить выгоду от ситуации в Донбассе.

«Эта русофобия уже поднадоела!»; «Ситуация мне все кажется более понятной: США готовят вторжение Украины в Донбасс, а Путин готовится им противостоять. Что касается нас, мы являемся свидетелями подготовительной пропаганды», — пишут французские читатели.

Юзеры констатировали, что представители G7 закрывают глаза не страдание жителей Донбасса. Они слепы к преступлениям украинского руководства против своих же граждан.

Французы призвали США и Европу отказаться от конфронтации с Россией. Они посоветовали политикам установить диалог с Москвой и прекратить ей угрожать.