Экс-президент Молдавии Додон призвал Кишинев к диалогу с властями Приднестровья

Риторика действующих властей Молдавии деструктивна и не приведет к ощутимым результатам в ситуации с приднестровьем. Об этом заявил бывший президент республики Игорь Додон.

Власти государства должны уважать выборов людей, которые живут в Приднестровье. Додон призвал Кишинев к диалогу с руководством этой территории.

«Люди, выступающие с деструктивными декларациями о Приднестровье, не могут называться государственными деятелями. Мы должны уважать выбор наших граждан, даже если они живут в Приднестровье. А с лидером, которого они избрали, нужно вести диалог», — говорится в выступлении экс-лидера.

Ранее молдавский политик Ион Гузун предложил объявить персоной нон грата посла России в республике Олега Васнецова. В администрации президента сообщили, что не имеют к этим заявлениям никакого отношения.