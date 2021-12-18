Мэр Ханты-Мансийска обматерил чиновников во время совещания по строительству

Запись совещания, на котором человек с голосом, как у действующего мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина, отчитывает чиновников, появилась в Сети.

Все началось с публикации разговора в TikTok. Пользователь TomVinT999 «залил» в социальную сеть видео с изображением Ряшина и аудиодорожкой, на которой человек с голосом градоначальника Ханты-Мансийска выражает возмущение ходом строительства одного из городских объектов и, вероятно, заявлениями подчиненных о нехватке финансовых средств.

«А вы сейчас сидите и начинаете мне — это нельзя, то нельзя. **** сами мне не предлагаете. Кто, ****, этого проектировщика нашел? Я его в первый раз в глаза видел. Он за все это отвечал?», — заявил мужчина из видео в TikTok.

На сегодняшний день видео набрало 365 просмотров и один комментарий. Пока неизвестно, кому конкретно принадлежит опубликованный в Сети голос, однако близкий к администрации источник указал на его схожесть с госом Ряшина.