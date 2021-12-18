Политолог Дзермант: в Литве произошел внутриполитический раскол

Попытки санкционного давления на Белоруссию маскируют борьбу за власть. Об этом заявил политолог Алексей Дзермант в эфире местной радиостанции.

Дзермант отметил, что в Литве произошел внутриполитический раскол. С одной стороны это блок, собранный вокруг министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса. С другой, это действующий президент республики Гитанас Науседа. Для упрочнения собственного положения последний использует ограничения.

«Идет мелкая, мышиная литовская политика. Она всегда такой была. Громкие заявления, битье посуды в том контексте, что они, мол, на передовой войны с Россией и Белоруссией, а потом – пшик. И все равно идет транзит, и что-то связанное с Белоруссией существует, они продолжают заниматься торговлей, экономикой», — уточнил эксперт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без внимания возможный запрет транзита через Литву грузов из Белоруссии. Такой путь является тупиковым, считает дипломат.