Мэр Красноярска возмутил местных жителей, раздав заместителям по 200 тысяч рублей

Мэр Красноярска Сергей Еремин наградил сотрудников мэрии на 4,5 миллиона рублей за «успешное и добросовестное исполнение обязанностей», сообщает «КП».

Однако местных депутатов комплиментарная оценка работы мэрии не убедила: один из недовольных парламентариев иронично призвал «порадоваться всем вместе за чиновников администрации». Примечательно, что вознаграждения выплачены не в честь Нового года, но в честь Дня конституции, прошедшего 12 декабря.

«Не дожидаясь принятия бюджета, мы, все жители Красноярска, тут с радостью прочитали, что премии по 200 тысяч они [чиновники администрации, — прим.ред.] получили», — — заявил неназванный депутат во время заседания.

Самые весомые премии по 200 тысяч рублей получили первые заместители главы города Алексей Давыдов и Роман Одинцов. По 180 тысяч досталось другим заместителям мэра и руководителям районных администраций — всего 13 человек. Еще 12 начальникам управлений и департаментов заплатили по 154 тысячи рублей, уточняет Kras Mash.

фото из личного архива / Богдан

В горсовете также обратили внимание, что проект краевого бюджета на 2022 год предусматривает повышение зарплат для чиновников администрации Красноярска.

«Отдельно скажу про чиновников администрации. Для них бюджет просто отличный будет, просто отличный. Потому что там заложено повышение зарплат и так немалых, премии на 200 с лишним миллионов рублей», — подчеркнул депутат красноярского горсовета.

В проекте краевого бюджета шестым пунктом действительно идет статья об «индексации размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности края, и окладов денежного содержания государственных гражданских служащих края». С 1 января 2022 года их зарплаты и премии вырастут на 4%.

Нескромный мэр

Впрочем, себе мэр Еремин в конце ноября «повысил» зарплату куда ощутимее — аж на 20%, до 300 тысяч рублей. В горсовете решение почему-то одобрили, напомнив, что другие градоначальники получают гораздо большие суммы. Местные жители разделились во мнениях: кто-то счел решение излишним, кто-то назвал зарплату мэра в 250 тысяч рублей «смешной» и поддержал повышение.

Бюджетные расходы мэрии Красноярска в последнее время все чаще становятся поводом для обсуждения в СМИ. Например, в июне Сергей Еремин вместе с тремя вице-мэрами, курирующими градостроительство, отправился в Дубай перенимать опыт у зарубежных коллег — расходы на командировку составили около 600 тысяч рублей. Целесообразность поездки, конечно, оправдали: мэр хоть и признал разность климатических условий в Дубае и Красноярске, но все же объяснил, что учиться урбанизации «надо у лидеров».

«Предвосхищая ваш вопрос «И как там Дубай?», отвечу: очень круто! Это мягко говоря… Опыт развития инфраструктуры супергорода, построенного в пустыне всего за несколько десятков лет, а также управления им был очень интересен», — рассказал чиновник в Instagram.

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Примечательно, что поездка в Дубай в рамках обучения мэра в «Сколково» финансировалась компанией ВЭБ.РФ, но командировочные расходы на перелет и проживание госкорпорация не покрывает. Корреспонденты «ПС» выяснили, что некоторые градоначальники — например, городов соседней Иркутской области, — от столь недешевой командировки отказались.

Ранее мэр Еремин решил поблагодарить дворника с восьмилетним стажем за неравнодушие к Красноярску, нарек его «богом чистоты» и подарил варежки в середине июля. Подписчики чиновника в Instagram раскритиковали такой шаг, назвав «позором».