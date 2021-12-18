Авторы The Diplomat напомнили о провале американского законодательства о санкциях

Новые ограничения в рамках Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) обернутся неприятными последствиями для США. Об этом предупредили журналисты издания The Diplomat.

Белый дом сейчас раздумывает, стоило ли вводить ограничения против Индии из-за покупки российских систем С-400. Американское законодательство предусматривает санкции против стран, которые заключают оружейные контракты с неугодными США государствами, пишет «ПолитРоссия».

Закон уже применялся дважды: против Китая и Турции.

«Однако санкции, которые должны были удержать Китай от новых военных контрактов с Россией, оказались тщетными. Об этом свидетельствует недавняя закупка Пекином боевых вертолетов Ми-171Ш у Москвы и продолжающееся технологическое сотрудничество между двумя странами в области обороны», — написали авторы The Diplomat.

Когда Турция получила от России С-400 в 2019 году, США сразу вычеркнули ее из программы по производству истребителей F-35.

«Несмотря на CAATSA, Турция рассматривает возможность покупки дополнительных комплексов С-400 у России», — напомнили журналисты.

Несколько лет назад бывший министр обороны США Джеймс Мэттис и экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон заявили, что санкции в рамках CAATSA не приведут к ожидаемому эффекту по сдерживанию продажи российского оружия. Это предсказание сбылось уже дважды, то же самое произойдет с Индией, считают авторы публикации.