Президент Украины Зеленский упростил получение паспорта для воевавших в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощении процесса получения гражданства некоторым категориям граждан. Соответствующее сообщение появилось на сайте главы государства.

Лидер подписал закон, упрощающий получение гражданства лицам, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе. Кроме того, украинский паспорт могут выдать некоторым гражданам России.

«Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес», — сказано в сообщении.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский отказывается урегулировать ситуацию в Донбассе. Однако «окно возможностей» для этого еще открыто.