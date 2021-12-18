Администратор ФК «Зенит» задержан за пьяную езду в Приморском районе Петербурга

В районе Парашютной улицы в Петербурге сотрудники ГИБДД задержали 32-летнего администратора футбольного клуба «Зенит» за рулем Hyundai: мужчина находился в нетрезвом состоянии. Примечательно, что за последние два года это уже второй аналогичный инцидент.

Согласно данным правоохранителей, бывший спортсмен отказался от медицинского освидетельствования и на месте и в специализированном учреждении. Также администратор заявил при понятых, что протокол составили некорректно, и он никуда не намерен ехать, пока все не переделают.

Автомобиль был сразу же отправлен на штрафстоянку, а мужчине грозит срок по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Проводится проверка.