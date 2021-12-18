США перестали оказывать Украине военную помощь, опасаясь Россию — Axios

Советник президента Украины Владимира Зеленского сообщил американскому изданию Axios, что США до сих пор не выполнили ноябрьскую просьбу Киева об «оборонительной военной помощи» — вероятно, из-за опасений, что это может «спровоцировать Россию». Ранее Москва и Вашингтон начали обсуждение договора о гарантиях безопасности.

Отмечается, что высокопоставленный чиновник в администрации президента США Джо Байдена не ответил на запрос журналистов по этому поводу, но подчеркнул, что в 2021 году США уже предоставили Украине «оборонительную помощь» на сумму более 450 миллионов долларов.

Ранее в Верховной Раде заявили о «тайном сговоре» России и США по поводу присоединения Крыма и госпереворота в Киеве в 2014 году. Подробнее — в нашей статье.