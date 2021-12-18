Политолог Мамрадзе усомнился в скором вступлении Грузии в Евросоюз и НАТО

Грузия ни при каких обстоятельства не вступит в Евросоюз и НАТО. Такое мнение выразил политолог Петре Мамрадзе.

Эксперт прокомментировал переговоры генсека Альянса Йенса Столтенберга с вице-премьером Грузии Ираклием Гарибашвили. Представитель блока потребовал от правящей партии страны «сократить поляризацию», то есть помириться с оппозицией. Также он сказал дежурную фразу о будущем вступлении страны в НАТО. Гарибашвили назвал интеграцию главным вопросом внешней политики.

«По поводу открытых дверей НАТО еще второй президент Грузии Эдуард Шеварднадзе в юмористичном контексте говорил своим европейским и американским коллегам: если двери открыты, то, пожалуйста, принимайте побыстрее, потому что вечно стоять перед открытыми дверьми — можно и застудиться: сквозняк!», — вспомнил шутку Мамрадзе, комментируя ситуацию.

Политолог добавил, что население уже не испытывает интерес к интеграции. Кроме того, в стране нет заряда на проведение революции и так называемой поляризации. Подобные тезисы звучат только на телеканалах, которые принадлежат оппозиционной партии «Единое национальное движение», пишет «ПолитЭксперт».

Ранее стало известно, что корабли береговой охраны погранполиции Грузии и эсминец Военно-морских сил США USS Arleigh Burke провели учения в акватории Черного моря. Они отработали взаимодействие по ряду вопросов на море.