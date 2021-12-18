Сенат США проведет заседание по вопросу о санкциях против «Северного потока — 2»

Вопрос о введении санкций против газопровода «Северный поток — 2» будет рассмотрен в Сенате США до 14 января 2022 года. Об этом говорится в материале издания The Hill.

Соответствующее предложение выдвинул республиканец Тед Круз. Он и лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер договорились провести голосование в парламенте после нескольких дней переговоров.

Проект «Северный поток — 2» представляет собой две нитки трубопровода, протянутые из России в Германию через Балтийское море. Вашингтон, который пытается добиться поставок американского СПГ на европейский рынок, активно выступал против магистрали еще на этапе строительства.