Авторы Nikkei Asia: РФ и КНР планируют использовать «Силу Сибири — 2» для защиты от Запада

Россия и Китай придумали, как создать эффективный способ защиты от давления Запада. Такое мнение выразили аналитики японской газеты Nikkei Asia.

Авторы отметили, что Москва и Пекин продвигаются в реализации проекта «Сила Сибири — 2». Предполагается, что с помощью газопровода ресурс будет поставлять из России в КНР через территорию Монголии, пишет «ПолитРоссия».

«Долгожданный трубопровод значительно увеличит экспорт российского голубого топлива в Китай, который в этом году столкнулся с серьезной нехваткой энергии. Это снизит зависимость Москвы от европейских рынков и зависимость Пекина от морских маршрутов, контролируемых военными кораблями США», — сказано в статье.

Аналитики также раскрыли истинное значение проекта. По их словам, стремления России и Китая заключить сделку связано не только с коммерческим интересом. «Сила Сибири — 2» будет работать на тех же месторождениях, с помощью которых «Газпром» поставляет в ресурс на европейский рынок. Новый проект может дать Москве дополнительные рычаги влияния на переговорах с коллегами из Европы. Российская сторона сможет использовать альтернативный путь для сбыта газа. В статье сказано, что проект может стать «энергетическим щитом» для защиты от давления Запада.

Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. В ходе беседы председатель КНР поблагодарил коллегу за противодействие попыткам поссорить Москву и Пекин.