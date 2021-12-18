США готовят «новый MH17» в качестве масштабной провокации против России. Такое мнение выразил политолог Андрей Кошкин.

Малайзийский «боинг» рейса MH17 потерпел крушение в 2014 году. Киевские диспетчеры направили самолет через территорию, на которой была нестабильная ситуации. Самолет потерпел крушение при непонятных обязательствах. Украинские и американские СМИ сразу заявили о якобы причастности России к инциденту, пишет «ПолитРоссия».

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Кошкин считает, что Соединенные Штаты пытаются надавить на Евросоюз, чтобы ввести новые ограничительные меры против России. Однако Брюссель отказывается действовать по указке Вашингтона. По этой причине американская сторона может прибегнуть к провокации для оказания давления.

«Да, в прошлый раз сбили боинг MH17. И сейчас нужно опасаться подобных провокаций. Они последуют, чтобы убедить весь ЕС и все западное сообщество, что РФ — агрессор. Этим занималась и Тереза Мэй, которая возбуждала противостояние якобы отравлением Скрипалей. Сейчас возбуждают противостояние истерией о "российском вторжении на Украину"», — раскрыл хитрый план Кошкин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не становилась врагом для другого государства. Однако определенная часть мира считает Москву противником.