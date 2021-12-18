Проект договора России с НАТО и США не примут из-за «максималистских» требований РФ — Axios

Проект договора России с НАТО и США, опубликованный накануне МИД РФ, американские эксперты сочли «максималистским»: по данным издания Axios, выдвинутые российским правительством условия о сдерживании НАТО «вряд ли будут приняты».

Россия требует, чтобы члены НАТО исключили возможное вступление Украины и других постсоветских стран и остановили дальнейшее расширение на Восток. Также альянсу предлагается отказаться от ведения любых военных действий в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии.

При этом США и Евросоюзу в любом случае необходимо заключить с Россией договор для деэскалации политического конфликта, развернувшегося после заявлений западных политиков и СМИ о подготовке РФ «военного вторжения» на Украину.

Под эгидой помощи Киеву страны НАТО увеличили военное присутствие и активность на «восточном фланге». Россия же отвечает концентрацией войск у собственных границ.

Пресс-служба Западного военного округа /

В администрации Джо Байдена заверили, что американские чиновники вернутся в Россию «с более конкретным предложением» на следующей неделе, непосредственно после консультаций с европейскими союзниками — им США пообещали «не принимать новых соглашений без присутствия европейцев в зале». Неназванный высокопоставленный американский чиновник заявил журналистам, что в предложенных РФ документах «есть некоторые вещи, которые, как знают русские, будут неприемлемыми», отмечает Axios.

Ранее в комитете Совфеда по международным делам заявили, что в НАТО «не хватает мозгов», чтобы извлечь уроки из прошлого. Подробнее — в нашей статье.