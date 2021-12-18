Экс-глава офиса Зеленского Богдан заявил о дипломатическом коллапсе на Украине

Президент России Владимир Путин и его коллега из США Джо Байден «троллят» Украину. Такое мнение выразил экс-глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.

Политик дал интервью изданию «Гордон». В ходе беседы он заявил, что в стране наблюдается дипломатический коллапс. Кроме того, Богдана возмутило поведение Вашингтона в отношение Киева.

«Ты понимаешь, что Байден ведет переговоры с Путиным и они нас троллят? Байден ведет переговоры с Путиным, перед переговорами звонит президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит… Они просто прикалываются», — считает политик.

Ранее Андрей Богдан заявил, что отношения Владимира Зеленского и Владимира Путина являются «дипломатической катастрофой». По его словам, украинский лидер наглым поведением поставил крест на связях с коллегой.