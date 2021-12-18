Потеря аппетита названа одним из признаков омикрон-штамма COVID-19

Омикрон-штамм коронавируса можно определить по особых симптомов, в число которых входит такой необычный признак, как снижение аппетита, сообщило издание Express.

На заражение новым вариантом COVID-19 может указывать ряд тревожных симптомов, отличающих его от других штаммов. Так, среди частых спутников «Омикрона» встречается головная боль, насморк, повышенная утомляемость, чихание и першение в горле.

Как считает вирусолог Тим Спектор, уже к рождеству новый штамм SARS-CoV-2 может стать доминирующим в Великобритании. Омикрон-штамм COVID-19 был обнаружен в ЮАР и Ботсване в конце ноября. Случаи заболевания зафиксированы во многих странах, Россия не стала исключением среди них.

Вирус обладает большим количеством мутаций, отличающих его от прочих вариантов. Как предполагается, изменения в S-белке позволяют «Омикрона» лучше, чем всем предыдущим версиям инфекции, уходить от иммунного ответа организма.