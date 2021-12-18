Пенсионерка погибла при пожаре в одноэтажном доме в Самаре

Огонь охватил деревянный одноэтажный барак в Куйбышевском районе Самары. В результате случившегося погибла пожилая женщина, еще одному жителю потребовалась помощь медиков. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС.

Инцидент произошел на улице Силаева. На место были направлены 42 человека личного состава и 14 единиц спецтехники. Площадь, на которой распространилось пламя, составила 90 квадратных метров. Для ликвидации огня спасателям потребовалось два часа.

Во время пожара погибла 59-летняя женщина. Также пострадал 60-летний мужчина. Прибывшие медики доставили его в больницу им. Пирогова.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Дознаватель МЧС устанавливает причину возгорания. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.