Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Крыму пообещали субсидии на компенсацию выпадающих доходов

Экономика
Крыму пообещали субсидии на компенсацию выпадающих доходов

Кабинет министров РФ принял проект распоряжения, регулирующий предоставление Крыму допсредств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Средства из резервного фонда пойдут в Республику Крым в качестве государственных субсидий, чтобы покрыть недополученные регионом деньги на фоне длительного сохранения невысоких цен на электричество.

«О выделении Минэнерго России в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на компенсацию территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Крым, выпадающих доходов, образованных в 2021 году вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня», — указывается на официальном сайте Правительства России.

Власти субъекта не стали в 2020 году повышать стоимость природного газа и электроэнергии на 8%, и цены на соответствующие ресурсы сохранялись в регионе с июля 2019 года. Правительство республики из-за этого столкнулось с выпавшими доходами на фоне нерыночных цен. С тех пор Крым повысил ценник на коммунальные услуги только 1 июля 2021 года. Голубое топливо после этого подорожало на 5,8%, а электричество стало стоить больше на 9%.

Недавно ураганный ветер на территории Крыма оставил без электричества около 56 тысяч местных жителей. Стихия разгулялась в Ялте, из-за чего пострадали четыре гражданина.

#крым #электричество #субсидии #правительство россии