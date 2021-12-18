Крыму пообещали субсидии на компенсацию выпадающих доходов

Кабинет министров РФ принял проект распоряжения, регулирующий предоставление Крыму допсредств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Средства из резервного фонда пойдут в Республику Крым в качестве государственных субсидий, чтобы покрыть недополученные регионом деньги на фоне длительного сохранения невысоких цен на электричество.

«О выделении Минэнерго России в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым на компенсацию территориальным сетевым организациям, функционирующим в Республике Крым, выпадающих доходов, образованных в 2021 году вследствие установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии ниже экономически обоснованного уровня», — указывается на официальном сайте Правительства России.

Власти субъекта не стали в 2020 году повышать стоимость природного газа и электроэнергии на 8%, и цены на соответствующие ресурсы сохранялись в регионе с июля 2019 года. Правительство республики из-за этого столкнулось с выпавшими доходами на фоне нерыночных цен. С тех пор Крым повысил ценник на коммунальные услуги только 1 июля 2021 года. Голубое топливо после этого подорожало на 5,8%, а электричество стало стоить больше на 9%.

Недавно ураганный ветер на территории Крыма оставил без электричества около 56 тысяч местных жителей. Стихия разгулялась в Ялте, из-за чего пострадали четыре гражданина.