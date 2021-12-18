Партия Порошенко назвала Зеленского заказчиком съемки политика перед отъездом из Украины

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» опубликовала заявление о видео, на котором запечатлели политика перед выездом из страны. Документ размещен на официальном сайте.

Ранее Государственное бюро расследований Украины показало видео, на котором заметно, как один из сотрудников пытается отдать Порошенко повестку по делу о закупке угля в Донбассе. Политик быстро садится в машину и с криком «поехали, твою мать» покидает место действия.

«Вместо объединения перед российской угрозой и разрешением глубокого энергетического и экономического кризиса, зеленая власть прибегла к единственной профдеятельности — съемкам очередной серии уже заезженного "видосика", преследованию лидера оппозиции», — говорится в заявлении «Европейской солидарности».

По мнению членов партии, заказчиком видеоролика является президент Украины Владимир Зеленский. Они уверены, что глава государства постоянно оказывает давление на правоохранительные органы.

Петр Порошенко отправился в Турцию и Польшу. У него запланировано несколько встреч с местными политиками.