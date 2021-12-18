Читатели Focus поддержали Путина в вопросе запуска «Северного потока — 2»

Читатели немецкого издания Focus решительно осудили слова вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека о строительстве «Северного потока — 2».

Чиновник до этого заявил, что решение о строительстве газопровода якобы стало «геополитической ошибкой». По его словам, дальнейшая судьба «СП-2» зависит от действий России в отношении Украины.

Простые немцы поддержали Москву в этом вопросе и осудили слова своего вице-канцлера.

«Эти угрозы Хабека смешны, постыдны и не имеют ничего общего с дипломатией», — написал комментатор.

Пользователи считают, что подобное поведение немецких чиновников не сумеет повлиять на президента России Владимира Путина.

«Это напоминает мне детский сад. Если ты заберешь мою машину, я сломаю твой дом из лего. Это, безусловно, произведет впечатление на Путина!» — иронизирует юзер.

Еще один немец напомнил, что прокладка трубопровода уже окончена. Берлин вложил миллиарды в реализацию этого энергетического проекта, поэтому не одобрять его завершение выглядело бы абсурдно.

«Отлично! Мы, конечно, хорошо накажем Путина толпой замерзающих немцев!» — заключили пользователи.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц ранее сообщил, что приостановка сертификации российского газопровода никак не связана с политикой, поскольку это коммерческий проект.