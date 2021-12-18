В Молдавии передумали объявлять посла РФ персоной нон грата из-за Приднестровья

В администрации президента Молдавии Майи Санду 18 декабря предложили объявить российского посла Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Однако политическая драма разрешилась быстрее, чем можно было представить.

Сомнительное с дипломатической точки зрения заявление озвучил чиновник президентской администрации Ион Гузун, назвавший Васнецова «персоной нон грата» в Молдавии и потребовавший «формального решения» этого вопроса.

Хоть выборы главы республики в ПМР власти Молдавии не признают, разрывать дипотношения с Россией после эмоционального высказывания Гузуна госпожа Санду не решилась.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Как сообщила пресс-секретарь молдавского лидера Сорина Штефырцэ, администрация президента «не имеет отношения» к предложению об объявлении Васнецова персоной нон грата, передает RT. Подчеркивается, что заявление чиновника «является его личным мнением».

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