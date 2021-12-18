Парламентарий Аксаков призвал создать в России комфортные условия для молодых специалистов

Большинство россиян, которые уехали из страны на работу, жалеют о своем решении. Такое мнение выразил депутат Госдумы Анатолий Аксаков.

Глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку отметил, что граждане могут уезжать по самым разным причинам. Некоторые не смогли самореализоваться, а кто-то поехал за «длинным рублем».

«Подавляющее большинство уезжает из-за иллюзии, что там лучше. Лучше жить, больше возможности самореализоваться. А потом многие понимают, что попали не туда, куда думали», — сказал парламентарий URA.RU.

Аксаков добавил, что некоторые граждане считают, что на Западе якобы лучше жить. По его словам, необходимо этот миф разрушать. В России можно создать условия, чтобы молодые специалисты имели возможность реализовать себя и не уезжали в другие страны.

Ранее вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что некоторые россияне испытают ностальгию по Советскому Союзу. Однако никто не хочет возвращаться в те времена, поскольку прилавки магазинов были пустые, а люди ходили с подавленным настроением.