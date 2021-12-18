Додон возложил ответственность за кризис в Молдавии на Санду и Запад

Действующая президент Молдавии Майя Санду, а также правящая Партия действия и солидарности (ПДС), поддерживаемая Западом, несут ответственность за кризис в республике, заявил бывший глава государства Игорь Додон на съезде Партии социалистов.

По словам политика, граждане республики своими глазами увидели, что из себя представляет новая власть, которая разрушает все созданное в 2019-2020 годах. В частности, это касается резкого роста цен и других кризисных явлений.

«Сегодня президент Майя Санду, правящая партия и поддерживающие их страны Запада несут всю ответственность за происходящее в Молдавии. Им больше никто не мешает, им больше не на кого сваливать ответственность за свои провалы и некомпетентность», — отметил Додон.

Бывший президент подчеркнул, что Партия социалистов неоднократно предупреждала избирателей перед выборами о таких последствиях.

Игорь Додон ранее спрогнозировал рост тарифов на газ в Молдавии. По его словам, стоимость голубого топлива для потребителей в республике вырастет минимум в два раза.