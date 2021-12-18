Замглавы МИД Латвии Вилумсонс констатировал «усталость» ЕС из-за вступления новых стран

Украина не сможет стать членом Евросоюза, несмотря на успехи в проведении реформ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Латвии Анджей Вилумсонс.

Замглавы ведомства рассказал, что в Евросоюзе наблюдается усталость из-за принятия новых членов. По его словам, некоторые страны содружества ощущают неготовность к подобному расширению. Вилумсонс также высказался о вступлении Украины в НАТО.

«Украина станет членом ЕС и НАТО, когда все члены ЕС и НАТО коллективно согласятся, что Украина готова присоединиться и это принесет пользу организациям. Я думаю, что мы еще не в этой точке. Но это не ваша вина», — сказал политик одному из украинских изданий.

Ранее председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Киеву не по пути с НАТО. По его словам, вступление Украины в Альянс усугубит ситуацию в стране.