NYT: ученые из США призвали Байдена не начинать ядерную войну

Американские ученые и инженеры попросили президента Джозефа Байдена заявить, что в случае какого-либо конфликта США никогда не применят ядерное оружие первыми. Газета The New York Times (NYT) сообщает, что обращение к главе Белого дома подписали 700 ученых, в том числе 21 нобелевский лауреат.

Байдену припомнили события 1945 года, когда Соединенные Штаты сбросили ядерные бомбы на японские города Нагасаки и Херосима. Исследователи потребовали лишить главнокомандующего полномочий отдавать подобные приказы.

«Мы призываем вас объявить, что США ни при каких обстоятельствах не применят ядерное оружие первыми и будут рассматривать возможность его применения только в ответ на нападение на США или их союзников. Заявление, что США никогда не начнут ядерную войну, снижает вероятность того, что какой-либо конфликт или кризис перерастет в ядерную войну», — считают авторы письма.

wikipedia.org / United States Department of Energy

К тому же эксперты не забыли слова Джо Байдена, сказанные им в 2017 году. Тогда демократ рассматривал возможность баллотироваться на пост американского президента и публично заявлял:

«Трудно представить себе правдоподобный сценарий, при котором первое применение ядерного оружия со стороны США было бы необходимым или имело бы смысл. Единственной целью американского арсенала должно быть сдерживание и, при необходимости, ответный удар».

Инженеры и ученые также попросили Байдена сократить арсенал ядерных боеголовок и бомбардировщиков до одной тысячи единиц. По их мнению, это должно замедлить нарастающую гонку вооружений между США, Россией и Китаем.