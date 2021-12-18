ФССП добились от Telegram полной выплаты штрафов на 15 миллионов рублей

Руководство мессенджера Telegram выплатил все штрафы, назначенные ему по шести исполнительным делам, которые ранее были заведены против компании. Их общая сумма составила 15 миллионов рублей. Других исполнительных производств в отношении Telegram, сообщается в базе данных ФССП.

Напомним, что ранее Telegram был оштрафован на 35 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Также в законную силу вступили два постановления о выплатах, сроки добровольного погашения которых истекли еще 24 октября и 7 ноября текущего года.