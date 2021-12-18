Вице-канцлер Германии Хабек: «Северный поток — 2» является геополитической ошибкой

Решение о строительстве «Северного потока — 2» было «геополитической ошибкой». Такое мнение выразил министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Руководитель ведомства дал интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он напомнил, что все страны Евросоюза, кроме Германии и Австрии, были против газопровода.

«Теперь трубопровод построен. Вопрос о том, может ли он быть запущен, открыт. Этот вопрос должен быть решен на основании европейского и национального права», — сказал представитель партии «Союз 90/Зеленые».

Стоит отметить, что строительство газопровода завершилось 10 сентября. Информации о сроках запуска «Северного потока — 2» пока нет, однако оператор проекта Nord Stream 2 AG недавно сообщил о начале заполнения газопровода.