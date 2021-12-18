OneTwoTrip составил топ-10 популярных у россиян направлений на новогодние праздники

Аналитики сервиса планирования путешествий OneTwoTrip составили рейтинг самых популярных у россиян направлений на новогодние праздники.

Список направлений возглавила Москва, на самолете также чаще всего летят в Санкт-Петербург и Сочи. В топ-10 вошли Краснодар, Минеральные воды, Уфа и Калининград. В числе последних в рейтинге Казань, Екатеринбург и Симферополь.

В зарубежных направлениях лидирует Турция, следом идет Армения, Киргизия, Молдавия, Азербайджан, Арабские Эмираты. На железнодорожном транспорте больше всего туристов направиться в Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. В списке лидеров также Казань, Сочи и Тюмень, сообщает издание RT. Последними в списке Саратов и Краснодар.