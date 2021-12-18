Пресс-секретарь Санду опровергла ее причастность к заявлениям о высылке посла РФ Васнецова

Администрация президента Молдавии Майи Санду не имеет отношения к призывам выслать посла России Олега Васнецова. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Сорина Штефырцэ.

Она прокомментировала слова председателя комиссии по вопросам помилования в администрации президента Иона Гузуна, который предложил объявить Васнецова персоной нон грата. По его мнению, это следует сделать из-за участия дипломата в инаугурации главы Приднестровья Вадима Красносельского.

«Это личное мнение господина Гузуна, которое не отражает позицию администрации президента», — сказала Штефырцэ ТАСС.

Выборы прошли в Приднестровье 12 декабря. Инаугурация Красносельского состоялась через несколько дней. Власти Молдавии заранее говорили, что не признают законными результаты голосования.