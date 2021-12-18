Дипломаты стран G7 заявили Зеленскому о своих ожиданиях от Киева

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами государств G7. Дипломаты заявили лидеру о своих ожиданиях от Киева.

В ходе встречи стороны обсудили реформы в стране. Политики отметили, что рассчитывают на успешные преобразования в Службе безопасности Украины. Кроме того, они надеются на конкурентного избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Послы приветствовали историческое законодательство о судебной реформе в 2021 году и выразили надежду на его полную имплементацию. Они надеются на дальнейшее позитивное развитие судебной реформы в 2022 году, включая прозрачный конкурсный процесс для новых судей Конституционного суда», — уточняется на странице послов в Twitter.

Ранее стало известно, что бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну после попытки Государственного бюро расследований предъявить ему обвинения. Согласно информации СМИ, экс-лидер отправился в турне по Турции и Польше.