Владелец шахты «Листвяжная» может получить финансовую помощь от бизнесмена Троценко

Бизнесмен и советник президента компании «Роснефть» Роман Троценко заявил о готовности оказать финансовую помощь компании «СДС-Уголь» после ареста Михаила Федяева по делу о гибели 51 человека при взрыве метана на кемеровской шахте «Листвяжная», сообщил РБК.

По словам Троценко, владелец шахты очень переживал из-за трагедии на «Листвяжной». Он назвал Федяева ответственным человеком, который никогда не ставил деньги выше ценности человеческой жизни

«Если будет необходимость подставить плечо, предоставить кредитную линию или финансирование — мы это сделаем. Но об этом разговора пока нет», — заявил бизнесмен.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании о безопасности угольной промышленности Кемеровской области заявил, что руководители шахты «Листвяжная» систематически скрывали факты ее загазованности и фальсифицировали результаты работы датчиков токсичных газов.