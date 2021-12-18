Вице-спикер Госдумы Жуков связал желание россиян вернуться в СССР с ностальгией

Никто не хотел бы оказаться в СССР, когда полки в магазинах были пустыми, а настроение — подавленным. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

В беседе с журналистами Жуков прокомментировал результаты опроса, согласно которым, 49% россиян хотят вернуться в СССР. Политик связал такое желание с ностальгией. В советские времена существовала иллюзия, что все жили одинаково и честно, добавил депутат.

«Это все быстро забывается, поэтому какие-то невзгоды нашей жизни — хотя, на мой взгляд, сейчас жизнь совершенно другая, она изменилась в лучшую сторону по сравнению с тем, что я сейчас описываю — приводят к таким ностальгическим чувствам, воспоминаниям о том, что раньше было все лучше, а мы были моложе», — уточнил собеседник СМИ.

Ранее бывший вице-премьер Геннадий Бурбулис рассказал, как можно было спасти СССР от распада. В 1991 году до прекращения существования страны власти большинства республик готовили договоренности к рассмотрению. Бурбулис убежден, что это могло бы помочь Советскому Союзу прожить дольше.