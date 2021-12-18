Читатели Breitbart встали на сторону России в споре с Зеленским

Донбасс является русской землей, а не украинской. Что касается США, то им вообще не следует лезть в этот конфликт, считают читатели американского издания Breitbart.

Простые американцы сделали неожиданные выводы после слов президента Украины Владимира Зеленского, который попросил нарастить помощь Киеву на фоне так называемой нарастающей угрозы «вторжения» со стороны России.

Читатели Breitbart встали на сторону Москвы и напомнили украинскому лидеру, что Донбасс, как и Крым, всегда был русской землей.

«Никакой Крым Россия в 2014 году не "колонизировала". Там и так жили главным образом этнические русские. Как и в восточной Украине, кстати», — написал пользователь под ником Hybird.

Еще один американец обратил внимание, что жители Донбасса хотят союза с Россией и независимости от украинского государства. Плюс ко всему многие комментаторы призвали Соединенные Штаты не вмешиваться в этот конфликт.

«Нечего США воевать — ни с Россией за Украину, ни с Китаем за Тайвань!» — считает американский юзер Sam Rock.

Российские пользователи Сети ранее отреагировали на слова Владимира Зеленского о готовности вести переговоры с РФ «в любом формате». По их мнению, болтать президент Украины готов о чем угодно, а вот выполнять — только хорошо проплаченное.