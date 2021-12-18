Ссора с возлюбленной побудила солдата-срочника из Челябинска зашить себе рот

Солдат-срочник решил наказать себя за серьезную ссору с возлюбленной и зашил себе рот. Увечья на лице 19-летний молодой человек прятал за медицинской маской. Инцидент произошел в военной части в городе Чебаркуль в Челябинской области.

О произошедшем рассказало «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» в своей группе в социальных сетях. Сообщается, что накануне инцидента срочнику выдали мобильный телефон для связи с родными. В ходе разговора мужчина сильно приревновал свою возлюбленную и нахамил ей.

Однако позднее решил понести наказание за сказанное. Молодой человек заперся в туалете и зашил рот трикотажной нитью, после чего прикрыл раны медицинской маской.

Неладное заподозрили, когда солдат перестал отвечать на вопросы. Его немедленно отправили к медикам, которые сняли швы. В настоящий момент с молодым человеком работают психологи.