В Верховной Раде заявили, что США «тайно согласились» на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. В РФ с подобной оценкой событий семилетней давности не согласны.

Накануне народный депутат Илья Кива отметил, якобы Вашингтон, поддержавший подконтрольные ему политические силы в Киеве во время «майдана», был вынужден принять позицию Москвы, которой «важен Крым». По его словам, между двумя империями «произошел чистый договорняк».

«Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договоренностям за тот государственный переворот, который произошел у нас в 2014 году», — сообщил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» в интервью Telegraf.

По этой же причине врио президента Украины Александр Турчинов по указке США вывел подконтрольные Киеву войска с полуострова, утверждает Кива. До этого политик заявлял, будто бы украинская власть «отдала Крым на откуп» за легализацию госпереворота в 2014 году, чтобы «Россия не вмешивалась» в процесс.

Новостное агентство «Харьков». / Виктор Сухоруков

Однако в РФ версию украинского депутата опровергают. В российско-американский договор о судьбе Украины заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин не верит, напоминая, что в период безвластия в соседней стране не было смысла решать ее судьбу подобным «тайным сговором».

Примечательно, что Кива не упомянул о саммите НАТО после прошедшего в Крыму референдума. Тогда страны-участницы Североатлантического альянса, в том числе и США, создали так называемые «силы быстрого реагирования», чтобы не допустить подобных изменений границ в будущем, добавил политолог.

«Договоренностей между Москвой и Вашингтоном быть не могло: тогда это было бессмысленно. США сами оказались удивлены такой быстрой динамикой изменения геополитической ситуации», — рассказал Кошкин корреспонденту «ПС».

Важно, что возвращению Крыма в состав РФ поспособствовало в первую очередь желание жителей полуострова — «за» проголосовали 95,6% избирателей. Кошкин уверен, что крымчанам «просто повезло»: украинская армия не была готова к сопротивлению, а националисты, высланные из Киева в Севастополь на поездах, не смогли повлиять на ситуацию.

«Украинская армия разбегалась: часть осталась и вошла в российскую армию, часть получила проездные документы и забрала технику, которую хотела. В тот период все было по-другому. Заявления о российско-американских договоренностях по Крыму — это вранье», — заключил ученый.

Федеральное агентство новостей / Виктор Сухоруков

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