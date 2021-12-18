Песков: «дорожный» чемодан Путина содержит указы, письма и обращения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что находится в «дорожном» чемодане лидера Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью журналистке Тине Канделаки.

Представитель Кремля рассказал, что в самолете у главы государства есть газеты, которые он периодически просматривает. Однако основное время он уделяет тому, что приносит адъютант в таинственном чемодане.

По словам Пескова, речь идет о множестве документов, которые предусмотрены для президента. Представитель Кремля решил двумя руками показать объем указанной «пачки». Между руками у Пескова было примерно 30-40 сантиметров. Жест пресс-секретаря вызвал улыбку у Канделаки.

«Адъютант приносит, когда он (Путин. — Прим. ред.) просит, чемодан, где ежедневная пачка указов, писем, обращений, справок. И каждую надо прочитать, расписаться, поставить резолюцию. Или по ней сразу кому-то позвонить, дать указание или запросить дополнительную информацию. Вот, чем он занимается», — сказал Песков в интервью RTVI.

Ранее стало известно, что Дмитрий Песков во время этого интервью также рассказал об отношениях между Москвой и Киевом. По его словам, со стороны Украины обрубаются все концы, «от капилляров и артерий». По этой причине никаких связей между странами нет.