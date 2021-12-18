Успехи России в разработках новейших видов вооружения ставят под сомнение эффективность американских авианосных групп. Об этом пишет обозреватель The National Interest.

По словам младшего научного сотрудника Центра национальных интересов Марка Эпископоса, на сегодняшний день авианосные ударные группы ВМС США — так называемые «ковчеги демократии» — являются одним из самых мощных средств в арсенале Пентагона. Однако с появлением у Москвы гиперзвуковых ракет «Циркон» и беспилотных комплексов «Посейдон» эффективность американских авианосцев ставится под сомнение, считает эксперт.

«Авианосные ударные группы больше не являются "морскими гигантами", которыми они когда-то были. По крайней мере, в глазах России», — подчеркивает Эпископос.

По словам обозревателя The National Interest, в России стремительно растет уверенность, что новинки в сфере вооружения станут «инструментами для нейтрализации» формирований в случае полномасштабной войны с Западом. Конфликт подобного рода может привести к по-настоящему катастрофическим последствиям, заключает Эпископос.