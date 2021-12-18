МИД России: участники СВПД готовы приложить усилия для достижения договоренностей

Страны переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий готовы к возобновлению беседы. Об этом сообщили в МИД России.

Согласно информации российского ведомства, участники СВПД готовы приложить усилия для достижения договоренностей по реализации ядерной сделки.

«17 декабря заседанием Совместной комиссии стран - участниц СВПД завершился седьмой раунд венских переговоров по восстановлению полноценной реализации ядерной сделки. Констатирован важный прогресс, который позволяет вывести дальнейшую работу на новый этап. Делегации проведут дополнительные консультации по столицам», — уточнили в министерстве.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году. Целью соглашения стало преодоление кризиса вокруг ядерной программы. Участниками являюется постоянная «пятерка» Совбеза ООН и Германия.