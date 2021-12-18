Глава МИД Липавский заявил о намерении Чехии подготовить собственный «закон Магнитского»

Внешнеполитическое ведомство Чехии займется подготовкой собственного «закона Магнитского», который потом будет предложен на утверждение парламенту, рассказал глава МИД страны Ян Липавский.

Соответствующим заявлением он поделился во время выступления на совместной пресс-конференции с премьер-министром государства Петром Фиалой. По его словам, Прага хочет вернуть больше внимания правам человека в чешскую внешнюю политику.

«Конкретным проявлением этого будет подготовка и последующее направление (для принятия. — Прим. ред.) парламентом так называемого закона Магнитского. Этот закон позволит Чехии указывать на крупнейшие несправедливости в сфере прав человека и потом очень конкретно вводить санкции (против ответственных за это. — Прим. ред.)», — подчеркнул Липавский.

Ранее бывший министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что страна не может «не иметь» отношений с Российской Федерацией. По его словам, Прага имеет «жизненные интересы» в том, чтобы «сидеть за одним столом с российскими дипломатами».