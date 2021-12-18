Власти Молдавии предложили выслать посла России Васнецова из республики

Председатель комиссии по вопросам помилования в Администрации президента Молдавии Ион Гузун прокомментировал участие посла России Олега Васнецова в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

Гузун предложил выслать российского дипломата из Молдавии. Об этом он написал в Facebook. Так он отреагировал на участие Васнецова в инаугурации Красносельского 17 декабря.

«Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии — персона нон грата. Нужно формальное решение», — говорится в сообщении политика.

Ранее власти Молдавии не пустили в республику российского политолога Наталию Нарочницкую. Кишинев не объяснил причины такого решения.