Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Власти Молдавии предложили выслать посла России Васнецова из республики

Политика
Власти Молдавии предложили выслать посла России Васнецова из республики

Председатель комиссии по вопросам помилования в Администрации президента Молдавии Ион Гузун прокомментировал участие посла России Олега Васнецова в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

Гузун предложил выслать российского дипломата из Молдавии. Об этом он написал в Facebook. Так он отреагировал на участие Васнецова в инаугурации Красносельского 17 декабря.

«Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии — персона нон грата. Нужно формальное решение», — говорится в сообщении политика.

Ранее власти Молдавии не пустили в республику российского политолога Наталию Нарочницкую. Кишинев не объяснил причины такого решения.

#россия #молдавия #васнецов