В Минске открыли магазин одежды с высказываниями Лукашенко

Журналисты заметили толпу людей в новом пространстве в Минске. В столице открылся магазин одежды с цитатами президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В бутике образовалась большая очередь, уточнили местные СМИ. Из-за этого за кассу пришлось встать председателю концерна «Беллегпром» Татьяне Лугиной, которая также посетила открытие магазина.

Ранее президенту Белоруссии подарили набор футболок с его цитатами. На одну из них была нанесена надпись «раздевайтесь и начинайте работать». Еще одним сюрпризом для лидера республики стал портрет. На нем Александр Лукашенко изображен с автоматом и младшим сыном Николаем.