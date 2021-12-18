Мигрантам запретили работать таксистами в Тюменской области

Региональные власти запретили иностранцам работать таксистами, а также водителями общественного и грузового транспорта в Тюменской области. Постановление на 2022 год подписал губернатор Александр Моор.

Под запрет попадает деятельность мигрантов, работающих в России по патенту — этот документ дает право иностранцу легально работать у физического или юридического лица без получения визы.

Местным предприятиям дано время привести кадры в соответствие с законом до 1 марта 2022 года — с этого дня постановление вступает в силу. Примечательно, что в сентябре в Тюменской области отмечалось более 5,5 тысячи безработных россиян.

Ранее мигрантам в Югре запретили работать не только в такси и общественном транспорте, но даже в магазинах, кафе, сфере образования и на производствах детского питания и диетических продуктов. Постановление подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова. Таким образом власти Югры, пострадавшей от всплеска безработицы в пандемию, намерены трудоустроить тысячи местных жителей.