Настроение избирателей в США переламывается. Американцев уже «не трогают» радикальные идеи Вашингтона, заявил журналист The American Conservative Скотт Макконнелл.

Слова Макконнелла привел журналист РИА Новости Дмитрий Косырев. Автор прогнозирует скорое завершение безумства в США. Разрушению общества, по мнению американского журналиста, осталось два года.

Происходящее в США Макконнелл назвал бешенством под прикрытием демократических ценностей.

«Они уже не поддерживают ни идею лишить полицию финансирования, ни старания демократов ввести в образовательные программы курс объяснений того, насколько расистское государство эта самая Америка. В результате относительно нормальные люди (то есть республиканцы) добились заметного успеха этой осенью в Вирджинии, Сиэтле, Миннеаполисе», — пишет Косырев, приводя слова коллеги.